عبدالله بن زايد وغوتيريس يبحثان التعاون المشترك بين الإمارات والأمم المتحدة

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة.

كما استعرض سموه ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " وسبل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة و دعم وكالاتها وبرامجها المختلفة.

وأشار سموه إلى أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك خلال الفترة الحالية من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مؤكدا دعم دولة الإمارات لكافة الجهود العالمية التي تبذل في هذا الصدد.

من جانبه أشاد معالي أنطونيو غوتيريس بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات للعديد من دول العالم لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مؤكدا الدور المهم الذي تلعبه الدولة عالميا على الصعيد الإنساني.

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