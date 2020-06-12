شرطة الشارقة تنقذ أسترالية تدهورت دراجتها الصحراوية

المصدر: البيان الإلكتروني

قام المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة بإنقاذ وإخلاء طبي لمصابة من الجنسية الأسترالية تبلغ من العمر 45 عاما، إثر تدهور دراجتها الصحراوية في منطقة البداير التابعة لإمارة الشارقة.

وقد تلقت غرفة عمليات شرطة الشارقة بلاغا يفيد بوجود حادث تدهور دراجة في منطقة (البداير) التابعة لإمارة الشارقة، حيث كانت مجموعة تمارس هواية الدراجات النارية في الصحراء وتدهورت إحدى الدراجات، ونتج عن الحادث إصابة السائق بإصابات بليغة.

تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ،

وقد تمكن فريق البحث والإنقاذ بقدرات وإمكانات طائرة البحث والانقاذ من إخلاء المصابة إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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