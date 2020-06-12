"نبتة".. مشروع زراعي إماراتي يتبنى أحدث الأنظمة الزراعية

المصدر: وام

ألهمت مجموعة فريق على مواقع التواصل الاجتماعي مكون من 800 عضو من محبي الزراعة.. المهندسة الإماراتية مريم الجنيبي وفريقها لتأسيس مشروع "نبتة" كمنصة تسويقية لأصحاب المزارع والشركات الزراعية وخاصة الإماراتيين وبيع منتجاتهم العضوية الأكثر استهلاكا ونشر الوعي بأحدث أساليب الزراعة الحديثة وتعزيز مفاهيم الزراعة المستدامة ونشرها بين افراد المجتمع وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وقالت المهندسة الإماراتية مريم الجنيبي، وهي حاصلة على بكالوريوس الإدارة الزراعية: "أهم ما يميزنا اننا نعرض أحدث الأنظمة الزراعية التي لا تستخدم الطاقة نهائيا ونتيجتها سريعة في انتاج المحاصيل وسهلة التركيب وهو نظام "الاوتوبوت" ويعد الاحدث والاسرع حاليا في الإنتاج الزراعي".

ولفتت في هذا الإطار إلى أن هذا النظام إلى جانب كونه سهل التركيب ولا يحتاج إلى صيانة فهو يتحمل الجو الحار والملوحة العالية لذلك يعتبر الأنسب بالنسب لمناخ دولة الامارات موضحة ان بمقدور الجميع الاستفادة من سطحه المنزلي من خلال خطوات بسيطة جدا وغير مكلفة.

وحول اهم مميزات الزراعة فوق أسطح المباني والمنازل أجابت المهندسة مريم بقولها: "إن زراعة الأسطح باتت منتشرة بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية حيث يتم استغلال الاسطح المنزلية لزراعة المحاصيل المتنوعة من الخضار والفواكه وغيرها من النباتات ومن أهم مميزات هذا النوع من الزراعة انه يوفر كمية المياه بدرجة كبيرة وبالإضافة إلى زيادة الانتاجية وتنوعها .. والاهم من ذلك ان الاسر ستتمكن من سد احتياجاتها اليومية من المنتجات الزراعية وبأقل تكلفة.

وقدمت الجنيبي في ختام حديثها الشكر الجزيل لكافة الجهات الحكومية التي قدمت لهم الدعم وعلى رأسها وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الصحة في دبي، مؤكدة أن هذا الدعم أسهم إلى حد كبير في نجاح المشروع وتشجعينا على الاستمرار في هذا المجال الحيوي.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أصدر في يوليو 2018 قرارا بشأن الزراعة المجتمعية يتضمن استغلال المساحات السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية لتطوير النشاط الزراعي وتوسيعه والاستفادة من آثار ذلك لخدمة المجتمع وتثقيفه مع تعزيز الفوائد البيئية وزيادة الرقعة الخضراء.

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