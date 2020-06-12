إعادة افتتاح محطات الساعدي واينوك‎ في رأس الخيمة للجمهور

المصدر: رأس الخيمة - البيان

في إطار التيسير على الجمهور من اصحاب المعاملات داخل محطات الساعدي لفحص المركبات الثقيلة وقرية اينوك فلحص وتسجيل المركبات، قامت هيئة الموارد العامة بالإشراف على اعادة تأهيل صالات استقبال الجمهور، بما يضمن تحقيق اعلى معدلات الامان والوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وضمان سلامة المتعاملين وراحتهم بالاضافة الى توفير جو آمن وصحي للموظفين لدعم قدرتهم على خدمة الجمهور وإسعاده.

وأوضحت ميسون الذهب مدير عام هيئة الموارد بالإنابة، قامت الهيئة بوضع اشتراطات محددة تنوعت بين التعليمات الادارية وضرورة توفير التجهيزات العملية الجديدة.

وأشارت إلى أن المتعاملين مع هذه المنشآت سوف يلمسون التغيير في وجود فواصل بلاستيكية شفافة تمثل حاجز حماية بين المتعامل والموظف ولا تمنع الرؤية او انتقال الصوت مع توفير أماكن لتقديم المستندات المطلوبة واستلام الخدمات المنجزة إلى الجمهور، بالإضافة إلى تقسيم أماكن الجلوس وعلامات الوقوف لضمان التباعد الجسدي بين المتعاملين، وتوفير المعقمات واجهزة استشعار الحرارة عن بعد لضمان سلامة الجميع، كما يلمس المتعامل الحرص على جودة خدمات التعقيم والتنظيف الدوري للمكان من خلال تقارب زمن ورديات التنظيف في جميع انحاء المحطات.

وتؤكد هيئة الموارد العامة لكافة المتعاملين ان هذه الجهود تعتبر مع كثرتها منقوصة إذا لم تتوج بالتزام جميع المتعاملين بكافة تعليمات واشتراطات الامان المعلنة من الجهات المختصة بالدولة بالحفاظ على مسافات كافية بين المتعاملين وضرورة ارتداء الكمام الطبي والحرص على وجود اطفالنا وكبار السن بالمنزل.

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