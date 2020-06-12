تنويه مهم من الشؤون الإسلامية في دبي بشأن صلاة الجماعة

المصدر: البيان الإلكتروني

نوهت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على ضرورة اتباع التوجيهات الرسمية التي تصدرها الجهات المعنية بشأن جائحة كورونا، فقد لوحظ في الآونة الأخيرة تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي لإجراءات رفع الجاهزية لرفع تعليق صلاة الجماعة في المساجد والضوابط الاحترازية والتنظيمية الخاصة بالصلاة في المساجد.

وأكدت الدائرة حرصها الشديد على رفع تعليق الصلاة بالمساجد لتكون متاحة لروادها لتأدية شعائرهم ومنارة للعلم من خلال العمل على تهيئة المساجد وفق المعايير الصحية المعتمدة لإعادة افتتاحها في أي وقت وبعد أن تصدر فيه التوجيهات العليا.

وشددت على أهمية عدم تداول الأخبار غير الرسمية والشائعات إلى حين صدور الأوامر الرسمية من السلطات المختصة.

تنوه الدائرة على ضرورة اتباع التوجيهات الرسمية التي تصدرها الجهات المعنية بشأن جائحة #كورونا، فقد لوحظ في الآونة الأخيرة تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي لإجراءات رفع الجاهزية لرفع تعليق #صلاة_الجماعة في المساجد والضوابط الاحترازية والتنظيمية الخاصة بالصلاة في المساجد. pic.twitter.com/HqLrhskqhp — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 12, 2020

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