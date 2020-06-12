شاهد.. دفاع مدني أبوظبي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإطفاء الحرائق

المصدر: البيان الإلكتروني

استخدمت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي الروبوت (‪TAF35‬) بنظام التحكم عن بعد للسيطرة في مكافحة الحرائق.

وأوضحت أن الروبوت يضخ كميات كبيرة من المياه تبدأ من 1500 لتر الى 4500 لتر في الدقيقة بالنظام العادي ونظام الرذاذ المائي كما يمكن استخدامه لسحب أوزان تصل إلى 3.8 أطنان ويمتاز بوجود جرافة في المقدمة.

وذكرت أنه يستخدم لإخماد أنواع مختلفة من الحرائق في المناطق الصناعية والأنفاق، ومواقف السيارات المغلقة بتقنية التحكم عن بعد بمسافة لا تزيد على 500 متر، كما يقوم بالمناورة في مواقع حوادث الحرائق والتقدم إلى خط النار المباشر واقتحام المستودعات وضخ كميات كبيرة من المياه وتوفير حماية للإطفائيين في مواقع الحريق.

وأسهم الروبوت بدور رائد في برنامج التعقيم الوطني لمكافحة فايروس كورونا كوفيد 19 بالتنسيق مع الجهات المعنية وخط الدفاع الأول.

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