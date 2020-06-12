شرطة أبوظبي تحذر من ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شرطة أبوظبي، اهتمامها بزيادة الوعي المجتمعي لمنع الأطفال من ممارسة السباحة بمفردهم في الأحواض المنزلية.

وذكرت أن الوعي والمسؤولية المجتمعية، يعدان الخط الأول للتصدي لحوادث الغرق، باتباع التعليمات وإرشادات السلامة، والتقيد بالنصائح التي تحث على السلوكيات والتصرفات الإيجابية، من أجل سلامة الجميع.

وحذرت من اللامبالاة وتجاهل تعليمات السلامة في هذا الشأن لحماية الأطفال من وقوع حوادث الغرق، مشيرة إلى أنه خلال دقائق قليلة، قد تحصل حادثة الغرق، في حال عدم الالتزام بشروط وإجراءات السلامة.

وطالبت شرطة أبوظبي، الأسر، بوضع سياج آمن حول أحواض السباحة بالمنازل، حتى لا يتمكن الأطفال من الدخول إليها بمفردهم، وأن تكون الأرضية مانعة للانزلاق، تفادياً لحوادث الغرق.

ونصحت بارتداء معدات السباحة، وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات النجاة، وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة .

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