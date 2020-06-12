«كهرباء الشارقة»: توصيل الخدمات للملاحق السكنية القائمة في 24 ساعة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تطوير إجراءات توصيل الكهرباء للملاحق السكنية الإضافية القائمة، ليتم إنجازها خلال 24 ساعة من تقديم الطلب إلى القسم التجاري في حالة استيفاء كل إجراءات الأمن والسلامة، وذلك حرصاً من الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة والتيسير عليهم.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتطوير الخدمات وضمان أمن وسلامة سكان إمارة الشارقة. وناشد جميع سكان إمارة الشارقة بضرورة التواصل مع الهيئة قبل تنفيذ أية إضافات وتجنب التوصيلات الكهربائية العشوائية، التي تمثل خطورة كبيرة على السكان لافتقادها عناصر الأمان والسلامة في التوصيلات.

وأكد أن الهيئة مستمرة في الحملات التوعوية والتفتيشية، التي تهدف إلى الحماية وتوفير الأمن والسلامة والتثقيف بأهمية تصحيح الأوضاع لتفادي أية أخطار .

وأشارت آمنة الذري مديرة المكتب التجاري إلى أنه تم توفير عدد من القنوات لتقديم طلب التوصيل شملت مراجعة المكتب التجاري أو التواصل عن طريق واتسآب رقم 065021576 أو عن طريق البريد الإلكتروني commercial@sewa.gov.ae،

وتتضمن المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للملاحق القائمة صورة من بطاقة الهوية وصورة من خريطة الأرض وصورة من سند الملكية وصورة من المخطط (الكروكي) من البلدية.

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