شركة لحلول الطاقة الذكية تطلق أعمالها في مجمع الشارقة للابتكار

المصدر: الشارقة – البيان

أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن انضمام شركة «i-kWh» إلى المجمع، مستهدفة دعم مقاولي الأشغال الهندسية والمشتريات والإنشاءات، والمطوّرين، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وتقدم شركة «i-kWh» استشارات التصميم ومجموعة من الخدمات الأخرى في قطاع الطاقة المتجددة، الأمر الذي ينعكس على قدرتها على دعم المرافق المحلية لتنقية مصادر الطاقة المختلطة التي تستخدمها، وخفض تكاليف الطاقة أمام شرائح العملاء النهائيين.

وأعرب حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن سعادته وترحيبه بانضمام شركة «i-kWh» إلى المجمّع، الأمر الذي يعد دلالة واضحة على أنّ المكانة التي تحتلها الشارقة ضمن الأوساط العلمية الدولية، والتي يمثّلها المجمّع، تشكّل أحد المحاور، التي تدفع نحو دعم ثقافة الابتكار في المنطقة وتشجيعها وتطويرها، مختتماً قوله: إن المجمّع يعمل على تعزيز قطاع الاستثمار والتكنولوجيا في الشارقة بهدف تحويلها إلى عاصمة للابتكار والبيئة في الشرق الأوسط.

شريك

وقال: «لقد برهنت i-kWh، التي تشكّل جزءاً من مجموعة شركات Qi-energy، على قدرتها لتصبح شريكاً جديراً بالثقة في صناعة الطاقة النظيفة على الصعيد العالمي».

وقال «آرون أستلي»، المدير العام للشركة: «لم نتردد في اختيار مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عند تأسيس شركتنا؛ فعندما التقيت مع فريقه لأول مرة، كان واضحا أن أعضاءه يتمتعون بنظرة مستقبلية وقدرة على التفكير المستقبلي، وحرصهم على تحقيق إنجازات هائلة، من خلال رغبتهم في مساندة الشركات الناشئة ودعمها من خلال منظومة عملهم»، ويتابع بقوله: أحد الأمور التي أعجبتني عندما تعرّفت على مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار هو تعاونه مع المدينة الجامعية المجاورة له.

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