1434 رخصة تجارية أصدرتها بلدية دبا الفجيرة خلال الربع الأول

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد المهندس حسن اليماحي، مدير بلدية دبا الفجيرة، مواصلة الجهود لخدمة كل شرائح المجتمع وفق إجراءات وتدابير احترازية تحافظ على صحة وسلامة المجتمع، لافتاً إلى أن إدارة الخدمات العامة والبيئة، قسم التراخيص التجارية، أصدرت نحو 1434 رخصة خلال الربع الأول من السنة، لعدد مختلف من الأنشطة منها تجارية ومهنية وصناعية وحرفية وخدمية إلى جانب رخص مشروعي، ما بين إصدار جديد يصل إلى 84 رخصة وتجديد رخصة 1350رخصة مجددة.

زيارات

كما قامت شعبة التفتيش في الإدارة بعمل جولات تفتيشية ميدانية على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق الأخرى التابعة لها للتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها، حيث بلغت الزيارات والجولات التفتيشية خلال هذه الفترة 680 جولة، أسفرت عن تحرير 65 مخالفة وإنذار 295 محلاً، وإلغاء 61 رخصة.

إضافة إلى مصادرة 5.6 كغم من فلاتر سيارات مقلدة، وإغلاق 3 محلات لم تلتزم بالاشتراطات والإجراءات المعمول بها، وتمثلت في تأخر في تجديد الرخصة، وعدم وجود رخصة إضافة إلى توزيع منشورات دعائية بدون تصريح، وإصدار 39 بطاقة صحية للعاملين.وأكد اليماحي أن الحملات والجولات التي تنظمها البلدية مستمرة بشكل دوري لرصد كل الممارسات السلبية وضبط كل من يمارسها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق اللوائح القانونية، إضافة إلى سعي البلدية الدائم لإرشاد وتوعية الجمهور لتجنب هذه الممارسات الخاطئة.

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