30 % خصماً من «الإمارات للطيران» للعاملين في الرعاية الصحية وأسرهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة الإمارات للطيران تقديم حسم بنسبة 30 % إلى جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في الدولة وأفراد أسرهم المباشرين.

وتغطي المنح جميع البرامج التي تشمل الدراسات العليا أو الجامعية، اعتباراً من سبتمبر المقبل، على أن يفي الطلبة بمتطلبات القبول المحددة.

وقال الدكتور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران: «يشرفنا أن ندعم العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قدموا ولا يزالون تضحيات كبيرة لمجتمعنا، خصوصاً في هذه الأوقات الحرجة. ونحن ممتنون للغاية لهم، ونقدر جهودهم، ونأمل أن تساعد هذه المنح أولئك الذين يرغبون في الارتقاء بمسيرتهم المهنية من خلال التعليم العالي».

ويتعيّن على العاملين في مجال الرعاية الصحية أو أفراد أسرهم الراغبين في الاستفادة من الحسم، تقديم طلباتهم وإرفاق بطاقة التعريف أو بطاقة عمل عبر الإنترنت على الموقع https://www.eau.ac.ae/en/applicationforms/application-selection.

وكانت جامعة الإمارات للطيران حصلت أخيراً على تصنيف 5 نجوم من برنامج «كيو إس ستارز» للتصنيف الذي يقيّم الأداء المتميز والتفوق الأكاديمي للجامعات عبر مجموعة واسعة من الفئات. وتعد الجامعة أول مؤسسة تعليمية خاصة تحصل على تصنيف 5 نجوم من «كيو إس» في المنطقة.

وشمل التصنيف فئات التدريس والتوظيف والمرافق والشمولية والمسؤوليات الاجتماعية، كما حصلت الجامعة على تقييم 4 نجوم عن فئات التطوير الأكاديمي والتدويل، وصنّف برنامج الماجستير في إدارة الطيران ضمن فئة الـ5 نجوم أيضاً.

وأُسست جامعة الإمارات للطيران في عام 1991، ورسّخت مكانتها باعتبارها المؤسسة التعليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط لتدريس تخصصات: «هندسة الطيران، إدارة الطيران، إدارة الأعمال، ودراسات سلامة وأمن الطيران». وتعتبر الكلية الجناح الأكاديمي لمجموعة طيران الإمارات، وهي مجموعة عالمية ضخمة متخصصة في السفر والسياحة، وتحظى بشهرة عالمية لالتزامها بأعلى معايير الجودة في مختلف جوانب أنشطتها وأعمالها.

وجامعة الإمارات للطيران حاصلة على ترخيص من وزارة التعليم وتحديداً من شؤون التعليم العالي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية. وتتيح الجامعة مجموعة واسعة النطاق من الفرص التعليمية المصممة لتزويد الطلبة بأفضل التخصصات المتعلقة بالطيران.

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