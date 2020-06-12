«اجتماعية الشارقة» تطلق «صندوق العطاء»

المصدر: الشارقة - وام

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة الفرصة التطوعية «صندوق العطاء»، بهدف تجهيز وترتيب السلال الغذائية، التي وفرتها جمعية الشارقة التعاونية في مجلس ضاحية مغيدر بالشارقة، وفي فروع دائرة الخدمات الاجتماعية للمدن التابعة لها لصالح فئة كبار السن المقيمين وحدهم، والوقوف معهم ودعمهم على تجاوز هذه الأوضاع الصحية وتجنيبهم مغادرة المنازل.

وتستهدف الدائرة إشراك أفراد المجتمع، من المتطوعين في تجهيز وتعبئة صناديق السلال الغذائية لعدد 2000 من كبار السن، تنفيذاً للفرصة التطوعية «صندوق العطاء»، التي تم إطلاقها كونها فرصة تطوعية، بالتنسيق مع اللجنة العليا للتطوع بإمارة الشارقة، الرامية إلى تنظيم التطوع في إمارة الشارقة خلال انتشار جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

دعم

وأشادت حصة الحمادي مديرة إدارة التلاحم المجتمعي؛ باللفتة المجتمعية الجميلة، من لدن جمعية الشارقة التعاونية ومساهمتها في دعم شريحة مهمة من شرائح المجتمع، وذلك في إطار جهود الشراكة التكاملية بين المؤسسات، ضمن إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، التي تجسد قيم التكافل والتراحم بين قطاعات المجتمع، كما قام مجلس ضاحية مغيدر بالشارقة في تقديم الدعم اللوجستي للفرصة من خلال ترتيب و تجهيز القاعة حرصاً منهم في تهيئة الجو المناسب في تنفيذ الفرصة التطوعية.

وأكدت أن الفرصة التطوعية «صندوق العطاء» أتاحت لـ 166 متطوعاً المشاركة في خدمة المجتمع، وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الحالية، إذ يقوم المتطوعون بترتيب الصناديق الغذائية مع التقيد بأعلى درجات الوقاية والسلامة الصحية قبل انطلاق جولاتهم الميدانية، كما تم رصد عدد 435 ساعة تطوعية.

مبادرة

ولفتت إلى أن «صندوق العطاء» امتداد لمبادرة خدمة «متلاحمون»، التي أطلقتها الدائرة ضمن خدماتها المجتمعية الطارئة المقدمة لأفراد المجتمع، في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، بهدف تقديم الدعم والمساندة إلى الأسر المتعففة وكبار السن القاطنين في منازلهم بمفردهم من مختلف الجنسيات، الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، من خلال تلبية طلباتهم واحتياجاتهم المعيشية عبر الهاتفي المجاني 8007080.

يذكر أن مركز الشارقة للتطوع التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية يطرح مجموعة من الفرص التطوعية للتصدي لجائحة «كورونا»، حيث يمكن لمختلف أفراد المجتمع المشاركة فيها من خلال التسجيل عبر منصة التطوع الإلكترونية التابعة للمركز من خلال الرابط

http://sssd.shj.ae/volunteers#opportunity

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