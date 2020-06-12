مجلس قيادات الشرطة في «الداخلية» يناقش إجراءات السلامة بالمباني العامة والمنشآت

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، بحضور الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، اجتماع المجلس الذي جرى أمس عن بعد، والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ أفضل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ولضمان استمرارية عجلة العمل في الوزارة بما يخدم المصلحة العامة.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بإجراءات السلامة في المباني العامة والمنشآت والإجراءات المتخذة من قبل قيادات الشرطة وإدارات الدفاع المدني في الدولة، بما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير الإجراءات، وحماية الأرواح والممتلكات وتأمين السلامة العامة للمواطنين والمقيمين.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات والسياسات العامة لوزارة الداخلية التي تتعلق باستراتيجية تطوير الأداء في قطاعات الوزارة كافة.

حضور

حضر الاجتماع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء جاسم محمد المرزوقي، القائد العام للدفاع المدني في الدولة، والعميد الدكتور علي الطنيجي، المدير العام للعمليات المركزية بالوزارة، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب المدير العام للشرطة الجنائية، الأمين العام لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، والعقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، المدير العام للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، وعدد من قيادات الشرطة وكبار الضباط بالوزارة.

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