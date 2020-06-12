طائرة هيلكوبتر لرصد المخالفات على شواطئ دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بالإنابة في شرطة دبي، تخصيص طائرة هيلكوبتر لشخصين مزودة بكاميرات عالية الدقة تنقل مساحات واسعة من الشواطئ في دبي، وتستخدم في استطلاع الحوادث البحرية في البحر، إلى جانب الطائرات بدون طيار والدوريات بأنواعها لرصد مخالفي الإجراءات الاحترازية على الشواطئ في دبي، داعياً مرتادي كل الشواطئ لتجنب المخالفات والالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة في عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجنسيات كافة.

وقال العقيد المدحاني لـ«البيان»: «إنه تم تسجيل 111 حادثاً بحرياً العام الماضي فيما تم تسجيل 37 حادثاً منذ بداية العام حتى العاشر من الشهر الجاري، وكذلك تم تسجيل 1644 مخالفة مسلكية العام الماضي، منها عدم التقيد بارتداء ملابس تناسب الشاطئ، أو اصطحاب الحيوانات، أو التحرش بمرتادي الشواطئ والفضول من خلال الاقتراب منهم بطريقة مزعجة.

كما تم إلقاء القبض على 58 شخصاً مطلوباً لعدة جهات العام الماضي من خلال الحملات التوعوية والوقائية والتفتيشية التي أطلقها المركز على العبرات التي قد تحمل مخالفين، إذ تم ضبط 221 شخصاً مخالفاً لقوانين الإقامة في الدولة»، لافتاً إلى أن المركز حقق 99 % نسبة الجرائم المعلومة العام الماضي ولم تسجل سوى 4 بلاغات مجهولة فقط.

إجراءات

وأضاف العقيد المدحاني أن البعض يتهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم ارتداء الكمامة على الشاطئ أو ترك الأطفال يلعبون مع غرباء بدون ملاحظتهم أو الحرص على ارتدائهم الكمامة، ما يعرضهم للمخالفة، لافتاً إلى أن عدداً من المتطوعين على الشواطئ، إضافة إلى الدوريات وعدد من رجال الشرطة لرصد المخالفين، منوهاً بأن المركز يغطي كل الشواطئ في دبي التي يمنع اصطحاب الحيوانات فيها نهائياً، مستنكراً بث مقطع فيديو لسيدة تتريض مع عدد من الكلاب على أحد الشواطئ في دبي التي كانت تسبح في المياه.

ونوه العقيد المدحاني بأنه إلى جانب دوريات المركز، يوجد دوريات الدراجات الهوائية وأخرى راجلة وزوارق أمنية ودراجات مائية لرصد أي مخالفات، داعياً الجمهور إلى توخي الحذر أثناء السباحة، منبهاً على عدم ترك الأطفال الرضع بمفردهم خاصة في ظل حرارة الجو، وعدم ترك المقتنيات الثمنية والهواتف على الشواطئ، إضافة إلى التقيد بالإجراءات الوقائية التي تم الإشارة لها في لافتات إرشادية ضخمة قامت بوضعها بلدية دبي على كل الشواطئ باللغتين العربية والإنجليزية والرسوم التوضيحية.

316

أفاد العقيد سعيد المدحاني أنه على الرغم من تحرير 316 مخالفة منذ بدء فتح الشواطئ في دبي، فإن هذا العدد لا يشكّل نسبة كبيرة مقارنة بالآلاف من مرتادي الشواطئ، وإن الغالبية العظمي أبدت التزاماً كبيرا بالإجراءات الوقائية نتيجة الجهود التي تقوم بها الدولة ووسائل الإعلام في هذا الشأن، متمنياً من الجميع الالتزام حفاظاً على سلامتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز