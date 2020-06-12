صندوق الزكاة يقدم 39 مليون درهم لـ«داعم»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

اعتمدت لجنة الصرف في صندوق الزكاة 38 مليوناً و570 ألفاً و885 درهماً لأصحاب الدخل الضعيف في إطار مشروع «داعم»، استفاد منها 1331 عائلة مستحقة في الدولة منذ بداية العام الجاري حتى الآن، وصرح بذلك الأمين العام لصندوق الزكاة عبد الله بن عقيدة المهيري، رئيس لجنة الصرف. وأوضح أن مشروع «داعم» يعد من ضمن أهم المشاريع التي يتبناها الصندوق المندرجة تحت بند مصرف الفقراء والمساكين، ويقدم مساعدات شهرية أو مقطوعة للأسر التي تعاني عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المعيشية المختلفة بسبب ضعف دخلها.

وأكد المهيري أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.

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