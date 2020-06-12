شرطة رأس الخيمة تطلق برنامج التقييم والتفتيش عن بُعد

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عملية التقييم والتفتيش عن بُعد لمتابعة نتائج الأداء الشرطي، بما يضمن استمرارية متابعة تقييم الأداء في إطار خطة التفتيش السنوية المعتمدة.

وقال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، خلال الاجتماع الذي عقد للإعلان عن إطلاق عملية التقييم والتفتيش عن بُعد، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي، نائب القائد العام، والمديرين العامين، إن هذا الإطلاق سيسهم في تحقيق العديد من الأهداف، في مقدمتها تخفيض المدة الزمنية لعملية التقييم والتفتيش والاستغناء عن الزيارات الميدانية إلى الإدارات العامة خلال المرحلة الحالية، في إطار الحرص على مواكبة الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحية في بيئة العمل المؤسسي في ظل جائحة كورونا المستجد.

وأوضح القائد العام لشرطة رأس الخيمة أن هذه الخطوة تسهم أيضاً في متابعة نتائج مؤشرات الأداء الوطنية والاستراتيجية على مستوى الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة وتوظيف التقنيات الحديثة المتاحة في خدمة عمليات التقييم والتفتيش عن بُعد، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لمتابعة نتائج مؤشرات الأداء الوطنية الاستراتيجية، وكذلك تسهيل عملية استعراض نتائج المبادرات والمشاريع التي تدعم تحسين الأداء وتطوير الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إلى جانب التعرف والوقوف على النتائج التي تم تحقيقها في مجال خدمة المجتمع، واتخاذ القرارات القيادية السليمة إزاءها، بما يدفع استمرارية عمليات التطوير والتحسين المستمر في الأداء الشرطي.

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