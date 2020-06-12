تسليم أعضاء «شؤون العمال» الشعار التذكاري

المصدر: دبي - البيان

سلّمت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، الشعار التذكاري الذي بعثه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المصحوب برسالة الشكر لأبطال خط الدفاع الأول، من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وذات النفع العام في إمارة دبي، التي أكد فيها سموه أن «تضحيات جنود خط الدفاع الأول ستبقى محل فخر واعتزاز.

وستظل محفورة في تاريخنا».وسلّم اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، الشعارات لأعضاء اللجنة أبطال خط الدفاع الأول، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين.

شكر

وقال بن سرور، في كلمة له خلال تسليم الشعارات: «ترجمة لرسالة الشكر التي أرسلها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التي نقدرها جميعاً، نعبر لكم عن شكر اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي على جهودكم الاستثنائية والمتميزة في الميدان ومواجهة مختلف التحديات التي أسهمت بشكل جلي وواضح في توعية شريحة واسعة من العمال في دبي بجائحة كورونا، في إطار جهود الدولة لاحتواء هذه الأزمة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، ونؤكد ضرورة الاستمرار في هذا التعاون وهذه الجهود، وتقديم الدعم الكامل لهذه الشريحة المهمة التي تسهم بشكل كبير في دعم مسيرة التنمية في الدولة».وأضاف رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي:

«رسالة الشكر والشعار التذكاري اللذان يأتيان في بادرة تقدير من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للجهود العظيمة التي بذلها خط الدفاع الأول خلال الفترة الماضية، لا سيما منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وسام شرف على صدورنا جميعاً، لكونه داعماً أساسياً لجهود اللجنة، وتقديراً عزيزاً على قلوب الجميع، وحافزاً إلى الاستمرار في العمل بكل تفانٍ وإخلاص».

حرص

وأكد بن سرور أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي حريصة كل الحرص على ترجمة وتنفيذ كل توجيهات وقرارات الحكومة الرشيدة في الظروف كافة، بما يسهم في تعزيز أدوار العمل الحكومي فيما يصب في مصلحة كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

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