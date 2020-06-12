عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان تطورات المنطقة

أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي - خلال اتصال مرئي - مع نيكوس دندياس، وزير الخارجية اليوناني، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات واليونان.

كما بحث سموه ووزير الخارجية اليوناني تطورات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ليبيا والتدخلات التركية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الجانبان العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليونان، وتستند إلى إرادة سياسية قوية وقاعدة صلبة من المصالح المشتركة، والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

وعن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط التي تم توقيعها بين اليونان وإيطاليا، قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: «إن البلدين أظهرا التزامهما بمناقشة وحل القضايا البحرية بشكل بناء»، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة للحد من أنشطة تهريب البشر والاتجار بهم والهجرة غير الشرعية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف سموه: «أنه يجب أن تقوم الدول بتعزيز التعاون المشترك وبناء مواردها والعمل على جذب الشركات والاستثمارات في هذه الموارد»، مؤكداً سموه العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليونان وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

حضر الاتصال المرئي محمد مير عبد الله يوسف الرئيسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية، وديونيسوس زويس، سفير الجمهورية اليونانية لدى الدولة.

>

› أكدا العلاقات المستندة إلى إرادة سياسية قوية وقاعدة صلبة من المصالح المشتركة

› ناقشا خلال اتصال

مرئي علاقات الصداقة والتعاون

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز