26 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» على «أمان»

المصدر: دبي - وام

أنفقت جمعية بيت الخير مبلغ 26.009.350 درهماً استفاد منه 4168 أسرة، وذلك خلال برنامج «أمان» للأسر المسجلة في الجمعية، وتستحق الدعم بشكل شهري منذ بداية 2020 حتى الآن.

وأكد سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام لـ«بيت الخير»، حرص الجمعية على استمرار برامجها ومشاريعها المختلفة في ظل الظروف الصحية الراهنة، مضيفاً أن «بيت الخير» تتابع تنفيذ برامجها ومشاريعها التي خصصتها لدعم الأسر المتعففة والأسر محدودة لتعزيز روح التكافل والتلاحم المجتمعي وبشكل خاص برنامج «أمان» للتكافل المجتمعي الذي يعد أكبر برامج الجمعية وأهمها، وهو برنامج شهري يهدف إلى تحقيق كفاية الأسر والنهوض بمستواها المعيشي.

مشاريع

وأوضح المزروعي أن البرنامج يتكون من أربعة مشاريع، أولها مشروع الدعم النقدي الذي يقدم مساعدات مالية منتظمة بشكل شهري وأنفق حتى الآن 18مليوناً و566 ألفاً و500 درهم لدعم 3114 أسرة، وهناك مشروع الدعم العيني الشهري للأسر المحتاجة الذي يوفر المواد الغذائية من خلال بطاقات ذكية تشتري بها احتياجاتها من الجمعيات التعاونية المنتشرة في أنحاء الدولة، وقد أنفق حتى الآن مليونين و844 ألفاً و500 درهم لمصلحة 507 أسر.

وأضاف أن برنامج «أمان» يتضمن أيضاً مشروع دعم أسر الأيتام، وهو مشروع مخصص لتوفير حياة مستقرة للأيتام، وقد أنفق في الفترة ذاتها 3 ملايين و969 ألف درهم لمساعدة 484 أسرة، وأخيراً مشروع دعم أصحاب الهمم الذي يسعى لتحقيق الكفاية لأسرهم، وقد بلغ إنفاقه منذ بداية عام 629 ألفاً و350 درهماً استفادت منها 63 أسرة.

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