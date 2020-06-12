مجلس شما محمد للفكر والمعرفة يناقش العنف وأثره على الأمن الاجتماعي

المصدر: (العين - وام)

عقد مجلس شما محمد للفكر والمعرفة عن بعد ندوة بعنوان «العنف وأثره على الأمن الاجتماعي»، بمشاركة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، واختصاصيات من الدعم الاجتماعي وعضوات المجلس، حيث تناول الحوار تحليلاً لما تواجهه الأسر حالياً في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتحدثت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان عن حالات العنف الأسري بأنواعه المختلفة كالجسدي والرمزي، مشيرةً إلى أن العنف يؤثر في استقرار الأسرة، ما يؤدي إلى التأثير السلبي في الأمن الاجتماعي للمجتمع والإنسان عندما يكون آمناً في حياته، متصالحاً مع ذاته ومع الظروف المحيطة به، يستطيع أن يشكّل دائرة الأمن من حوله لتتمدد وتصل إلى المجتمع بالكامل.

واستعرضت أنواع العنف مثل العنف الجسدي والعنف الرمزي الذي هو الأشد خطورة من العنف الجسدي، فهو عنف يسبب جراحاً قد يصعب علاجها في النفس، وتظل علاماتها باقية في الذاكرة، وتؤثر بصورة مباشرة في نظرة الفرد إلى العالم والحياة وذاته أيضاً، مشيرة إلى الدور المهم لمركز الدعم الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال المجتمعي في تعزيز الوعي الأسري ومسؤولياتهم التي من أهمها رعاية الأطفال وحمايتهم من العنف بكل أشكاله الذي تنعكس آثاره السلبية على الأمن المجتمعي.

من جانبها، قالت الدكتورة منى البحر، مستشار معالي رئيس دائرة تنمية المجتمع أستاذ مساعد بجامعة الإمارات، إن دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي قامت بدراسة عن الحياة في زمن الكورونا، ولم تظهر الدراسة أي زيادات في حالات العنف، إذ تكاتفت الأسر لمواجهة هذه المشكلة، مؤكدة أن الدولة تعمل على أن تضمن مستوى عالياً من جودة حياة للجميع.

وتحدثت الدكتورة حصة لوتاه، كاتبة وأستاذة إعلام عن البعد الرمزي للعنف، مشيرةً إلى أن معظم الأديان تميل إلى التسامح والقبول واعتبار إنسانية الإنسان فوق كل شيء، بالمقابل نرى أن وقود العنف يتمثل في الجهل والأنانية والطمع.

كما تحدثت الدكتورة سعاد المرزوقي، اختصاصي نفسي أكلينيكي وأكاديمية بجامعة الإمارات، و د. فاطمة الشامسي، أستاذ الاقتصاد، والأستاذة أسماء صديق، رئيس صالون الملتقى، والأستاذة موزة القبيسي، اختصاصي اجتماعي في مركز الدعم الاجتماعي، ووفاء النقبي، الاختصاصية الاجتماعية من إدارة الدعم الاجتماعي عن الالتفاف الأسري، وتعزز الترابط بين الأسر والتأثير الاقتصادي على رجال الأعمال والمؤسسات التجارية، وكيف أصبح الإنسان يفكر في نفسه وبقيمة الأشياء الموجودة حوله أكثر مشيرات إلى المبادرات من الجهات لمواجهة الضغوط والأسر التي أصبح بينها تآلف، وصارت أكثر ترابطاً وتراحماً خلال هذه الأزمة.

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