طقس الإمارات المتوقع في الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يسود البلاد يوم غد " الجمعة " طقس رطب صباحا خاصة شمالا حار مغبر نهارا و تظهر السحب شرقا بعد الظهر.. و الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية و شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/ س.. والبحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يشهد يوم السبت المقبل طقسا رطبا صباحا خاصة شمالا وقد يتشكل ضباب خفيف - يكون مغبرا و غائما جزئيا أحيانا.. و الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة غربا، و تكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/ س.. و البحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصة غربا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

و توقع المركز أن يشهد يوم الأحد المقبل تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية و الساحلية صباحا خاصة شمالا و يكون الطقس مغبرا و غائما جزئيا أحيانا نهارا.. و الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة غربا، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. و البحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصة غربا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

و يكون الطقس يوم الإثنين المقبل رطبا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية و الساحلية صباحا خاصة شمالا مغبرا و غائما جزئيا أحيانا و تظهر السحب المنخفضة صباحا شرقا.. و الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة غربا و تكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س.. و البحر يكون متوسط الموج إلى مضطرب أحيانا غربا في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

و يسود البلاد يوم الثلاثاء طقس رطب صباحا على المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالا مغبر و غائم جزئيا أحيانا وتظهر السحب المنخفضة صباحا شرقا .. و الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة غربا، وتكون سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/ س.. و البحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصة غربا في الخليج العربي .. خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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