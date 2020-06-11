المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عملية التقييم والتفتيش عن بعد لمتابعة نتائج الأداء الشرطي بما يضمن استمرارية متابعة تقييم الأداء في إطار خطة التفتيش السنوية المعتمدة.

وقال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال الاجتماع الذي عقد للاعلان عن إطلاق عملية التقييم والتفتيش عن بعد بحضور سعادة العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام وسعادة المدراء العامون إن هذا إلاطلاق سيسهم في تحقيق العديد من الأهداف في مقدمتها تخفيض المدة الزمنية لعملية التقييم والتفتيش والاستغناء عن الزيارات الميدانية إلى الإدارات العامة خلال المرحلة الحالية في إطار الحرص على مواكبة الاجراءات الاحترزية الوقائية والصحية في بيئة العمل المؤسسي في ظل جائحة كورونا المستجد .

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة أن هذه الخطوة تساهم أيضا في متابعة نتائج مؤشرات الأداء الوطنية والاستراتيجية على مستوى الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة وتوظيف التقنيات الحديثة المتاحة في خدمة عمليات التقييم والتفتيش عن بعد والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لمتابعة نتائج مؤشرات الأداء الوطنية الاستراتيجية، وكذلك تسهيل عملية استعراض نتائج المبادرات والمشاريع التي تدعم تحسين الأداء وتطوير الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إلى جانب التعرف والوقوف على النتائج التي تم تحقيقها في مجال خدمة المجتمع، واتخاذ القرارات القيادية السليمة إزاءها بما يدفع استمرارية عمليات التطوير والتحسين المستمر في الأداء الشرطي.

وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تصب في تعزيز الجانب الصحي والوقائي في الدولة خلال مرحلة التعامل مع جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فضلا عن رفد القطاع الأمني بالأفكار التطويرية التي تنعكس إيجابا على مستويات الخدمة المتميزة التي تسعى شرطة رأس الخيمة لتقديمها والوصول لأعلى مستويات اسعاد المتعاملين.

#شرطة_رأس_الخيمة تطلق برنامج التقييم والتفتيش عن بعد لاستمرارية متابعة الأداء وتعزيز صحة بيئة العمل الشرطيhttps://t.co/CJ9b8h3KKW#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1iKmq9xh0L — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 11, 2020

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز