بلدية واقتصادية أم القيوين تعقمان الصالات الرياضية

المصدر: أم القيوين - البيان

قامت فرق عمل دائرة بلدية أم القيوين ودائرة التنمية الاقتصادية بتنفيذ مبادرة تعقيم الصالات الرياضية وأندية اللياقة البدنية في الإمارة استكمالاً للجهود المبذولة وسلسلة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتخذة في إطار برنامج التعقيم الوطني.

وقام فريق عمل قطاع حماية البيئة والسلامة العامة بدائرة بلدية أم القيوين بشرح المواد المستخدمة في عملية التعقيم و توضيحها للمسؤولين عن الصالات الرياضية وأندية اللياقة البدنية لاستخدامها بشكل يومي في عملية التعقيم.

وفي السياق ذاته أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين تعميماً حددت بموجبه الضوابط و الإجراءات الخاصة بإعادة مزاولة النشاط داخل الصالات الرياضية.. وشدد التعميم على ضرورة تقيد جميع العاملين والزوار بارتداء الكمامات والقفازات كإجراء احترازي للوقاية من انتقال أي عدوى واتباع جميع وسائل الحماية وإجراء فحص يومي لدرجات حرارة العاملين بالمنشأة و توفير جهاز قياس الحرارة و إلزام مرتادي الصالة بالفحص قبل السماح بالدخول و رفض دخول من تزيد حرارته عن 38 درجة.

و يتعين على جميع الصالات الرياضية إغلاق أماكن الجلوس والانتظار لممارسي النشاط الرياضي بحيث لا يسمح بالجلوس أو الانتظار، مع تعقيم كافة أرجاء الصالة والمعدات بالكامل وبشكل دوري و الحرص على تباعد الأجهزة بما لا يقل عن مترين وعدم الاحتكاك بشكل مباشر بين الرواد وترك مسافة آمنة بينهم.

و نص التعميم على إلزام ممارسي النشاط الرياضي بارتداء الكمامات والقفازات ما أمكن وتوفير أجهزة تعقيم اليد في جميع الأماكن المشتركة، مع ضرورة ألا تزيد السعة الاستيعابية للصالة الرياضية عن 50% مقارنة بالأوضاع الاعتيادية.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في تعميمها ضرورة الالتزام التام من قبل الجميع بهذه القيود والإجراءات وتطبيقها بمنتهى الجدية موضحة أنها ستقوم بشكل دوري بتقييم مؤشرات الأداء و اتخاذ ما يلزم ضماناً لاستمرارية قطاع الأعمال.

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