479 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 45 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 40,986 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1,217 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 25,234.

وكشفت الوزارة عن وفاة مصابين إثنين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 286 حالة.

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