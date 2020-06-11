312 مستفيداً من «العيادة الافتراضية» في «عقابية دبي»

المصدر: دبي - البيان

أفاد العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن عدد النزلاء المستفيدين من «مبادرة العيادة الافتراضية» والتي تم إطلاقها في أبريل الماضي بلغ 312 نزيلاً.

وقال العميد علي الشمالي، إن مبادرة «العيادة الافتراضية» جاءت بناء على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وتهدف المبادرة التي تنفذها الإدارة بالتعاون مع المركز الصحي لشرطة دبي إلى إسعاد النزلاء، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة في عملية نقل النزيل من وإلى العيادات الخارجية أو المستشفى، والاستفادة من الكادر العسكري المرافق للنزيل للذهاب إلى العيادة في مهام أخرى، كما أنها تحقق التباعد الجسدي للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، والحد من انتشاره.

وأوضح العميد الشمالي أن آلية عمل العيادة الافتراضية تكمن في تسجيل الراغبين من النزلاء لمقابلة الطبيب، ثم بعد ذلك يتم عمل الفحوصات الأولية لهم من قبل الممرض ويتم إرسال الفحوصات عن طريق النظام الالكتروني إلى الطبيب، ويتم تحديد موعد مع الطبيب من خلال الاتصال ببرنامج «سكايب»، وبعد مقابلة الطبيب عن بُعد يتم إرسال الدواء للنزيل المريض في المؤسسات العقابية، وأما إذا كانت حالة النزيل المريض حرجة فيتم إرساله إلى العيادة.

وأكد العميد علي الشمالي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم أفضل الخدمات للنزلاء وفق المعايير العالمية المتبعة، ومتابعة شؤونهم منذ دخولهم للمؤسسات العقابية والإصلاحية حتى الانتهاء من قضاء فترة عقوبتهم، بالإضافة إلى استشرافها للمستقبل لمواكبة أحدث التقنيات وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مبادرات وبرامج الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية وفق أحدث التقنيات العالمية، بما يعكس الصورة المشرقة للقيادة العامة لشرطة دبي.

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