5 مشاريع حيوية في خورفكان تنجزها «أشغال الشارقة»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد المهندس محمد بن يعروف، مدير الأفرع في دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس الدائرة، أنجزت الدائرة 5 مشاريع حيوية في خورفكان، منها مبنى مجلس خورفكان الأدبي بمساحة 950 مترا مربعا وتكلفة 4 ملايين درهم، والانتهاء من الأعمال الإنشائية في حديقة اللؤلؤية غرب، والتي تقع بمنطقة اللؤلؤية غرب على مساحة 1200 متر وبتكلفة 1300000، وإنجاز الأعمال الإنشائية في حديقة النحوة التي تقع بمنطقة النحوة بالشعبية الجديدة، وجار توصيل الكهرباء والمياه إلى الحديقة، وتم تنفيذ الحديقة على مساحة 4200 متر وبتكلفة 2300000، وإنجاز منتزه ميدان خورفكان على مساحة 163000 متر بمساحة 4200 م وتكلفة 5.5 ملايين درهم، وتم تنفيذه في وقت قياسي خلال 3 أشهر، كما أنجزت الدائرة أعمال تطوير وصيانة مرافق نادي سيدات خورفكان.

تأثيث

وأوضح بن يعروف أن دائرة الأشغال العامة أنجزت مبنى مجلس خورفكان الأدبي، بالإضافة إلى تأثيثه، حيث يشمل عددا من القاعات ومكتبة تضم عناوين في مختلف الموضوعات في التاريخ والأدب والفنون والتراث وغيرها، إضافة إلى مسرح لإقامة الفعاليات المختلفة، وغرفة اجتماعات، ومجموعة من المجالس المغلقة والمفتوحة، ويقع بمنطقة حطين في خورفكان في نفس موقع مركز الشرطة القديم، كما تم إنشاء مبنيين ملاصقين.

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