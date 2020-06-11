مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء.. صرح يجمع بين المعرفة والمتعة

المصدر: العين - وام

يُعدّ مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، صرحاً ومنهلاً تعليمياً مهماً، يجمع بين المعرفة والتعليم، ومعرضاً ومكاناً لاستكشاف التاريخ الطبيعي والثقافي للصحراء المحلية، ويعتبر المركز منحوتة هندسية، وصرحاً كبيراً ضخماً، يستقطب السياح والزوار.

وقالت مريم بخيت الظاهري رئيس وحدة البرامج العامة في المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، إن مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، يحوي خمس قاعات، أولها قاعة تكريم الشيخ زايد، كما يحوي معرض صحراء أبوظبي عبر الزمن، والذي يروي قصة أبوظبي الجيولوجية، وبه جولة لمجسم بديع، يحاكي البيئة الطبيعية لكهوف وقمم جبل حفيت.

وأضافت أن معرض شعوب الصحراء، يبرز تميز الإنسان الإماراتي بالحكمة، وحسن استخدام الموارد الطبيعية في بيئته، والاستمرار في الظروف القاسية للبيئات المختلفة.. موضحة أن معرض عالم أبوظبي الحي، يجسد طبيعة أبوظبي المفعمة بالحياة، ويحتوي شرحاً لبرامج الحماية ببيئاتها المختلفة، والتنوع البيولوجي، بما يحتويه من نباتات وحيوانات في كل بيئة، كما يحتوي على المسرح الديناميكي الصحراوي.

وترى أن معرض نظرة نحو المستقبل، يوضح مدى تحقيق التوازن البيئي، والمحافظة على ثروات الطبيعة، ويستعرض طرق ترشيد استهلاك موارد الطبيعة، وإيجاد البدائل لها.

وأشارت مريم الظاهري، إلى أن المركز يضم عدة مسارح.. المسرح الرئيس، هو الثاني من نوعه على مستوى المدينة، ويضم واحدة من أكبر الشاشات السينمائية على مستوى الدولة، ويستقبلك بفيلم (رؤية الصحراء العربية)، الذي يصور حياة الصحراء القاسية، وكيف استطاع أجدادنا التعايش معها.. والمسرح الديناميكي الصحراوي، ويأخذك بطبيعة الإمارات بتفاصيلها المتميزة، في فيلم يمتعك بالتنوع الحيواني والنباتي.. كما أن مسرح الاستدامة السينمائي، تتعرف خلاله إلى كيفية الحفاظ على البيئة وفكر المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، ونظرته المتطلعة نحو المستقبل.

وأضافت أن مركز ومكتبة الأبحاث البيئي، هو أكبر مركز متخصص في العلوم البيئية على مستوى الدولة، وانطلق في نوفمبر 2016، وهو وليد تعاون بين هيئة البيئة - أبوظبي، والمؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، ويضم مصادر ثرية من المعارف المطبوعة والإلكترونية المحدثة في مجال البيئة، وصون الطبيعة والحياة البرية.. ويقدم المركز خدمات الإعارة والفهرس والمصادر الإلكترونية، والبحث عن المراجع والإرشاد والتوجيه، والخدمات التوعوية.

وترى رئيس وحدة البرامج العامة في الحديقة، أن ما يميز المركز، استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، التي توفّر استهلاك الطاقة، إذ يعتبر نموذجاً مثالياً للأبنية الصديقة للبيئة، التي تستخدم تقنيات مستدامة، ما من شأنه تعزيز الجهود، لتحقيق رؤية أبوظبي 2030، وتحويلها لإمارة رائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

ونقل مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، الحياة الطبيعية والثقافية والتاريخية لدولة الإمارات، بكل تفاصيلها الدقيقة، وحصل على جائزتين، هما اللآلئ الخمس في الاستدامة، ضمن درجات التقييم بنظام اللؤلؤ للاستدامة في مرحلة التصميم، والجائزة البلاتينية من «لييد»، وهي القيادة في الطاقة والتصميم البيئي، وهي شهادة التصنيف الدولية، التي تقيم تصميم وبناء وتشغيل المباني الخضراء عالية الأداء والجودة.

وأوضحت الظاهري، أن المركز يضم مساحات ومرافق متنوعة، مهيأة لاستقبال أنشطة مختلفة، مثل المؤتمرات والندوات والاتفاقيات والاجتماعات والاحتفالات الوطنية والدولية، سواءً المنظمة داخلياً أو خارجياً، من المؤسسات والشركاء المختلفين، وهي المسرح الرئيس، ومسرح الاستدامة، وغرفة اجتماعات مجهزة، ومنطقة قط الرمال، والشرفة العلوية للمركز، والمدرجات والمساحات الداخلية، والمدرجات الخارجية والمنطقة المحيطة بالمركز.

وتبلغ مساحة مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، 12 ألفاً و500 متر مربع، ويتكون تصميم المركز الهندسي من 3 مستويات، تضمن استدامة الإنشاء والتصميم، كما أن نسبة استخدام الطاقة الشمسية، تبلغ حوالي 10 % إلى 20 %، وتصل نسبة المحافظة على المياه 50 % من استهلاك المياه، كما يستقبل المركز أكثر من 40,000 طالب سنوياً، ويضم أكثر من 11,000 إصدار مطبوع، وملايين المصادر المعرفية الإلكترونية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز