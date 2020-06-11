سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده لرئيس إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - وام

قدم عبدالله سالم عبيد الظاهري أوراق اعتماده إلى جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، سفيراً فوق العادة، ومفوضاً لدولة الإمارات لدى إندونيسيا، وذلك بالقصر الرئاسي في جاكرتا.

ونقل السفير- خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد- تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جوكو ويدودو، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل رئيس إندونيسيا، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى رئيس جمهورية إندونيسيا للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

إلى ذلك أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى إندونيسيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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