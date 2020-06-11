حمدان بن محمد: سننتصر ونعود أقوى

المصدر: دبي ــ وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن أبطال خط دفاعنا الأول أثبتوا كفاءتهم العالية في التعامل مع تحدي «كورونا»، وآثروا سلامتنا على أنفسهم، فهم أبطال هذه المرحلة وكل المراحل، وبإذن الله ثم بهم سنتجاوز هذه الأزمة، وسننتصر على هذا الوباء لنعود أقوى وأكثر عزماً على استكمال مسيرتنا ورسم مستقبلنا.

جاء ذلك في رسالة شكر مصحوبة بشعار تذكاري بعثها سموه لأبطال خط الدفاع الأول، في بادرة تقدير من سموه للجهود العظيمة التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

وشدد سموه، في رسالته التي بعثها لأكثر من 50 ألف جندي وبطل، أن تفانيهم وإخلاصهم في أداء المهام المنوطة بهم شكّلا سداً منيعاً ضد هذا الوباء للحفاظ على سلامة مجتمعاتنا، مشيراً سموه إلى أن تضحيات جنود خط الدفاع الأول ستبقى محل فخر واعتزاز، وستظل محفورة في تاريخنا.

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