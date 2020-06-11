«كهرباء الشارقة» تفوز بالمركز الأول في جائزة إدارة النفايات

المصدر: الشارقة- البيان

فازت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالمركز الأول على مستوى الإمارات للعام الثالث على التوالي في جائزة إدارة النفايات وإعادة التدوير فئة المؤسسات، والتي تنظمها سنوياً مجموعة عمل الإمارات للبيئة لإنجازها تجميع وإعادة تدوير عدد 2588 من عبوات الأحبار، وذلك خلال أول احتفال على الإطلاق عن بعد، تم تنظيمه بمناسبة يوم البيئة العالمي، برعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة ورئيس دائرة الطيران المدني عضو شرف في EEG، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة، والتي تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن فوز الهيئة بهذه الجائزة في ظل الظروف الحالية يؤكد اهتمامها بالبيئة، وحرصها على إطلاق المبادرات المختلفة، التي تسهم في رفع مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بين أفراد المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، والحفاظ على البيئة وتراعي الجوانب البيئية في كل المشروعات التي تنفذها.

وأشار إلى أن حماية البيئة واجب على كل إنسان، مؤكداً أن المجتمعات المتقدمة هي التي تحافظ علي بيئتها، وتحميها من أي تلوث أو أذى، لأنها جزء منها، وقال: إن فوز الهيئة بهذه الجائزة يؤكد نجاح الهيئة في تأصيل ثقافة الحفاظ على البيئة بين الموظفين بصورة خاصة، وفي المجتمع بصورة عامة.

وأضاف أن الهيئة تتبنى أفكاراً إبداعية في كل مجالات عملها، لما لها من عظيم الأثر على البيئة وعلى صحة الأجيال.

وأوضحت المهندسة فاطمة علي أصغر رئيسة قسم البنية التحتية أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة حصلت على هذه الجائزة، بعد منافسة كبيرة مع عدد من الجهات المشاركة عن حملة إعادة تدوير الأحبار، التي نظمها المكتب التنفيذي لتقنية المعلومات خلال عام 2019 م، حيث شارك في الجائزة 400 جهة حكومية وخاصة في مختلف فئات الجائزة والتي تضمنت حملات إدارة النفايات وإعادة التدوير على مستوى دولة الإمارات، بما في ذلك جمع الورق والبلاستيك والعلب الألومنيوم والحبر والهواتف المحمولة والقوارير الزجاجية.

ومن جانبها أشادت حبيبة المرعشي عضو مؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالإنجاز الذي حققته هيئة كهرباء ومياه الشارقة لفوزها بالجائزة للعام الثالث على التوالي، ما يعكس اهتمام الهيئة بالجوانب البيئية، ويعكس حرصها على الالتزام بالمسؤولية المجتمعية.

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