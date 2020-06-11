مسؤولون: الرسالة دافع للبذل في سبيل الوطن

المصدر: دبي: متابعة قسم المحليات

ثمن مسؤولون في دبي رسالة الشكر التي بعث بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مصحوبة بشعار تذكاري، لأبطال خط الدفاع الأول، مؤكدين أن الرسالة دافع للجنود لتقديم الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على الوطن.

وأكد معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن سمو الشيخ حمدان بن محمد خير مثال للقائد الملهم المحفز.

وقال عبر حسابه في «تويتر»، متحدثاً عن سمو الشيخ حمدان بن محمد: «يتابع أخبارهم يومياً ويسخّر لهم كافة الإمكانيات والموارد لتسهيل مهامهم وضمان سلامتهم.. حمدان بن محمد خير مثال للقائد الملهم المحفز».

من جهته قال معالي الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، إن رسالة سمو ولي عهد دبي حملت في طياتها العديد من معاني الثناء والتقدير والتحفيز لأبطال خط الدفاع الأول لما قدموه من تضحيات وجهود وتفانٍ في أداء الواجب، مواصلين الليل بالنهار من أجل هذا الوطن المعطاء، إيماناً منهم بأن الجميع شريك في مواجهة التحدي، كما أن الرسالة مبعث للطمأنينة والثقة بأن القيادة الرشيدة تقف مع أبطالنا في خط الدفاع الأول.

شكر

بدوره قدم داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد، قائلاً: «أنتم قائد خط الدفاع الأول، وبتوجيهاتكم بذل الجميع الجهود في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وبتوجيهاتكم تم توفير جميع الإمكانيات لسلامة خط دفاعنا الأول وسلامة كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، فالجميع كان جاهزاً للتحدي لمواجهة هذه الأزمة، ورسالة الشكر من سموكم هي بمثابة دافع للجنود لتقديم الغالي والنفيس».

وتابع: إن إدارة العمليات الحيوية لمدينة دبي مستمرة ولم تتوقف، مشيراً إلى أن موظفي البلدية الميدانيين يبذلون جهوداً كبيرة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة لجميع أفراد المجتمع، ونحن مستمرون في تأدية دورنا في تجاوز الأزمة والانتصار عليها وعودة الحياة كما كانت لاستكمال مسيرة العطاء ورسم مستقبل أفضل للأجيال.

كما أكد ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن رسالة الشكر التي بعث بها سمو ولي عهد دبي تدل على تقدير القيادة والمجتمع لهؤلاء الأبطال، الذين جسدوا الصور المشرقة للوطنية والإنسانية، في أروع معاني العطاء، والحرص على الوطن.

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