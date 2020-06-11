أطباء: قيادتنا حفزتنا على العمل والإخلاص منذ اليوم الأول

المصدر: دبي – البيان

أكد أطباء أن قيادتنا الرشيدة كانت منذ اليوم الأول لانتشار وباء فيروس كورونا الدافع والمحفز لهم على العمل بجد وإخلاص لمجابهة المرض رغم أنهم كانوا يتعاملون مع فيروس لا يعرفون طبيعته، وكل ما كانوا يعرفونه هو أنه من الفيروسات الفتاكة وسريعة الانتقال، مقدمين الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على رسالة الشكر التي بعث بها لأبطال خط الدفاع الأول.

وقالت الدكتورة هند محمد نادر طبيبة الطب الباطني في صحة دبي ومتطوعة في خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا إنها أحبت العمل في خط الدفاع الأول لرد جزء من الجميل للوطن ولقيادتنا الرشيدة التي وقفت معنا منذ بداية انتشار الجائحة.

وقال الدكتور حسين ناصر آل رحمة استشاري العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بدبي: «استلهمنا قوتنا وعزيمتنا في مواجهة فيروس كورونا من قيادتنا الرشيدة التي وفرت لنا كافة الإمكانيات العالمية ووقفت معنا وإلى جانبنا منذ بداية انتشار الجائحة وحفزتنا على مواجه الفيروس بلا هوادة».

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