مكتوم بن محمد: «الناس كأسنان المشط» منهج راسخ لدى قيادة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في «تويتر» يحمل كلمات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توضح نهج التسامح الذي رسخته القيادة الرشيدة منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وجعل هذا النهج نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في الإنسانية والتسامح.

ودون سموه على الفيديو: «الناس كأسنان المشط .. منهج راسخ لدى قيادة دولة الإمارات».

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