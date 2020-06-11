بتوجيهات حمدان بن راشد.. طائرة مساعدات للسودان تحمل 38 طناً من «خيرية آل مكتوم»

المصدر: الخرطوم - وام

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، ومتابعة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء الهيئة، وصلت، أول من أمس، إلى مطار الخرطوم، طائرة مساعدات إماراتية، على متنها 38 طناً من المستلزمات والمعينات الطبية، للمساهمة في مجابهة فيروس كوفيد 19، مقدمة من هيئة آل مكتوم الخيرية.

وكان في استقبال الطائرة التابعة لـ «فلاي دبي»، عند هبوطها على مدرج المطار، البروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي في السودان، نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وحمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة وأعضاء سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومسؤولي مكتب هيئة آل مكتوم الخيرية في السودان، والإعلاميين في وسائل الإعلام السودانية والإماراتية.

وأعرب البروفيسور صديق تاور، باسم رئيس وأعضاء المجلس السيادي، ورئيس مجلس الوزراء، والحكومة الانتقالية، عن تقديرهم وشكرهم للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومتها وشعبها، على الدعم والمساندة المستمرة لشعب السودان، طوال العقود الماضية، ودورهم المقدر في دعم السودان في مجابهة جائحة «كورونا»، من خلال جسر جوي، تم عبره تقديم مساعدات مقدرة من المستلزمات والمعينات الطبية، وبكميات كبيرة.

من جانبه، أكد السفير الجنيبي، أن هذه المساعدات المقدمة من هيئة آل مكتوم الخيرية، تأتي اتساقاً ومواصلة للمساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، للأشقاء في السودان، وهو نهج مستمر ومتواصل طوال العقود الماضية، وصلاً وامتداداً لعلاقات البلدين المزدهرة.

دعم

وقال ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم، إن الهيئة ظلت حريصة على المساهمة في دعم السودان في مجالات متعددة، من أهمها التعليم والسقيا وكفالة الأيتام، وغيرها من وجوه الخير.. وأنها تنطلق في تلك المساعي الخيرية، بتوجيهات ومتابعة من الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي يُبدي حرصاً واهتماماً كبيرين بهذه المساعدات، وتوصليها للمستفيدين، وأن هذه المساعدات الخاصة بالمستلزمات والمعينات الطبية، سيستفيد منها الآلاف من السودانيين من الكوادر الطبية في مجال الرعاية الاجتماعية، وعموم أفراد المجتمع، توسيعاً لنطاق مجابهة «كورونا»، من حيث توفير المعقمات والكمامات وغيرها.

وأشار إبراهيم عدلان إبراهيم، مدير عام سلطة الطيران المدني بالسودان، إلى أن مطار الخرطوم، استقبل جسراً جوياً إماراتياً خلال الشهرين الماضيين، تضمّن مساعدات إنسانية متنوعة.. مشيداً بسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد، وهيئة آل مكتوم الخيرية، على دعم السودان بكميات مقدرة من المستلزمات والمعينات الطبية لمجابهة «كورونا».

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