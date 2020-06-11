«خيرية الشارقة» تضع حجر الأساس لمسجد

المصدر: (الشارقة - البيان)

وضعت جمعية الشارقة الخيرية، أمس، حجر الأساس لبدء أعمال البناء بمسجد متبرعي خدمة «درهم الحمد»، بتكلفة مليون و600 ألف درهم، والمقرر إنشاؤه بمنطقة قطاه بالشارقة، وذلك بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وبدعم من مشتركي خدمة درهم الحمد. وقال عبد الله مبارك الدخان، الأمين العام للجمعية، إنه تم الانتهاء من كافة إجراءات المعاينة التصويرية للموقع، والبدء بالأعمال الأولية، بوضع قواعد الأساسات، حيث من المقرر أن يتم إنشاء المسجد على مساحة 381 متراً مربعاً، بسعة 150 مصلياً من الرجال والسيدات، بالإضافة إلى المرافق الخدمية..

مشيراً إلى أن الجمعية سعت إلى بناء العديد من المساجد، منها سبعة مساجد تم بناؤها خلال العام الماضي داخل الدولة. وأوضح أن تبرعات المحسنين عبر خدمة «درهم الحمد»، ساهمت في دعم برامج المساعدات الداخلية، بقيمة مالية ضمت المساعدات العلاجية والتعليم وتأثيث منازل المحتاجين وترميمها، إلى جانب تفريج كربة السجناء والمتعسرين في سداد مديونياتهم، إضافة إلى برامج المساعدات التي يستفيد بها قرابة ست آلاف أسرة مسجلين بكشوف الجمعية.

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