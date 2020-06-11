«صواب» يطلق حملة حول «كورونا» تحت وسم #قدرة_الإنسانية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أطلق مركز «صواب» أمس حملة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تستمر حتى 17 يونيو الحالي على حساباته في «تويتر»، و«فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«يوتيوب»، تحت الوسم #قدرة_الإنسانية.

وتسلط الحملة الجديدة لمركز «صواب» الضوء على الأمل في العالم والتضامن الإنساني المشترك والنضال من أجل التغلب على جائحة «كورونا»، في الوقت الذي تواصل فيه «داعش» والجماعات المتطرفة الأخرى شن الهجمات ودعوات الموت والدمار.

وتشمل الحملة مقاطع فيديو جديدة منها ما هو متعلق بتوعية وحث الآباء ليظلوا على دراية بمن قد يتواصل مع أطفالهم عبر الإنترنت، ويحذر من مخاطر العنف والتطرف عبر الشبكة.

ويتابع المركز ما يقرب من 8 ملايين متابع يتضامنون ضد التطرف العنيف بجميع أشكاله، ويدعمون جهود مركز «صواب» لكشف وحشية «داعش» الإرهابية وطبيعتها الإجرامية.

يذكر أن مركز صواب مبادرة مشتركة أنشأتها حكومتا الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في عام 2015 لمواجهة الدعاية المتطرفة العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي من «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى.

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