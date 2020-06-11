«إقامة دبي» تناقش «العودة للعمل بأمان»

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لقاءً افتراضياً بعنوان «العودة للعمل بأمان» عبر تقنية البث المباشر في حساب «انستغرام» التابع للإدارة، تحدث خلاله الدكتور عادل سعيد سجواني أخصائي طب الأسرة وعضو الفريق الوطني للتوعوية بفيروس «كوفيد 19»، وأدارت اللقاء الأستاذة صالحة عبيد من إقامة دبي.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور التي تضمنت نبذة عن فيروس (كوفيد 19)، وإرشادات العودة إلى العمل، وكيفية التغلب على التوتر النفسي عند العودة إلى مقر العمل، وآخر المستجدات حول الفيروس في دولة الإمارات، كما تناول اللقاء أيضاً موضوع الشائعات المتداولة حول الفيروس وكيفية التعامل معها، والقواعد الذهبية لتعزيز كفاءة الجهاز المناعي للإنسان.

في بداية اللقاء تحدث الدكتور سجواني عن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات وعن برنامج التعقيم الوطني اللذين أسهما بشكل كبير في السيطرة على عدد الحالات المصابة.

وأضاف أن الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى مرحلة مستقرة مما يعكس الإجراءات الصحيحة التي اتخذتها الدولة، وذلك من خلال إجراءات الفحص المستمرة واحتواء الحالات المصابة سواء بالحجر الصحي أو العزل المنزلي، مشيراً إلى أن عدد حالات الشفاء في الدولة تجاوزت 50 % وحالات الوفاة لم تتجاوز 1 %.

وأوضح الدكتور أن الإمارات لديها 24 نقطة للفحص الطبي من المركبة، كما شيدت الدولة عدداً من المستشفيات الميدانية، وأن القطاع الصحي يعمل على مدار الـ24 ساعة.

وأكد اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حرص إقامة دبي على عقد مثل هذه اللقاءات التي تعزز من مفهوم التواصل المباشر بين الموظفين وأصحاب الخبرة في مختلف المجالات، وذلك لضمان الحصول على المعلومات من مصدرها الموثوق وتعزيز مفهوم الشفافية والحوار المفتوح، كما يأتي هذا اللقاء تأكيداً على دور الإدارة في تعزيز المسؤولية المجتمعية ودعمها للجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس (كوفيد 19).

وأضاف أنه من المهم توعية وتثقيف الموظفين وأفراد المجتمع حول الصحة العامة والإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة، وذلك مع استئناف عودة الموظفين لمقر العمل بنسبة 100 % الأحد المقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز