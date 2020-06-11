سفيرة الدولة تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الألماني

المصدر: (برلين - وام )

قدمت حفصة عبد الله محمد شريف العلماء، أوراق اعتمادها إلى الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، سفيرة لدولة الإمارات لدى بلاده.

ونقلت العلماء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس الألماني، وتمنياتهم لبلاده وشعبه، بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الرئيس الألماني، السفيرة، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى الرئيس الألماني للسفيرة، التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها.

إلى ذلك، أعربت السفيرة عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى ألمانيا.

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