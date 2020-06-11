الإمارات تتقدّم 6 مراكز على مؤشر السلام العالمي

المصدر: دبي- سيد صالح

صُنِفَت الإمارات في المركز الــ41 على مؤشر السلام العالمي 2020، الصادر أمس عن «معهد الاقتصاد والسلام»، المؤسسة الفكرية العالمية التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة سيدني الأسترالية.

وسجلت الدولة قفزة هائلة بتصنيفها في إصدار هذا العام من المؤشر، حيث تقدمت ستة مراكز بالمقارنة مع إصدار عام 2019، والذي نالت فيه المركز الــ47.

كما حققت الدولة تقدماً آخر، وهو انخفاض رصيدها الإجمالي على المؤشر هذا العام بقيمة 0.042 نقطة بالمقارنة مع رصيدها الإجمالي في 2019.

ويسير الرصيد الإجمالي في تناسب عكسي مع تصنيف الدول على المؤشر، بمعنى أنه كلما نالت الدولة رصيداً إجمالياً منخفضاً ارتفع تصنيفها على المؤشر، والعكس صحيح. وقد بلغ الرصيد الإجمالي للإمارات هذا العام 1.752 نقطة.

ويرصد المؤشر بصفة سنوية مستويات السلام السائدة في 163 دولة وإقليماً حول العالم، استناداً إلى تقييمها في ثلاثة مؤشرات فرعية، وهي السلامة والأمن الاجتماعي، النزاعات المستمرة، وتعزيز القوة العسكرية.

ويعد المؤشر أبرز وأشمل آليات رصد السلام باستخدام بيانات تحليلية وأكثرها مصداقية حول العالم.

وذكر «معهد الاقتصاد والسلام» أن الإمارات احتفظت للعام الثاني على التوالي بمكانتها ضمن الــ 50 دولة الأكثر سلاماً على مستوى العالم.

وأضاف المعهد أن الإمارات حافظت هذا العام على السمة التي تتميز بها منذ أول إصدار للمؤشر، وهي خلوها من أي أحداث عنف.

كما احتفظت الإمارات بتصنيف «مرتفع» لوصف حالة السلام السائدة بها في 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي، ويعد هذا التصنيف ثاني أعلى التصنيفات ارتفاعاً بعد التصنيف «مرتفع جداً». وتساوت الإمارات هذا العام في التصنيف «مرتفع» مع عدة دول، منها المملكة المتحدة، ألمانيا، السويد، النرويج، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا وكوريا الجنوبية.

وسجلت الإمارات تفوقاً واضحاً في المؤشر الفرعي الخاص بالسلامة والأمن الاجتماعي، حيث حلت في هذا المؤشر في المركز الــ 23 عالمياً هذا العام، وتفوّقت على الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، فرنسا، إسبانيا وبلجيكا.

وفيما يتعلق بصدارة المؤشر العام في 2020، فقد احتفظت أيسلندا بتصنيفها البلد الأكثر سلاماً في العالم للعام الــ 12 على التوالي، أي منذ عام 2008. كما حافظت نيوزيلندا، البرتغال، النمسا، الدنمارك، كندا، وسنغافورة للعام الثاني على التوالي بمراكزها من الثاني وحتى السابع، على الترتيب.

وكذلك احتفظت سويسرا في 2020 بمركزها العاشر، فيما قفزت جمهورية التشيك هذا العام إلى المركز الثامن، بالمقارنة مع المركز التاسع العام الماضي. وقفزت اليابان مركزين في 2020 لتحتل المركز التاسع، بالمقارنة مع المركز الــ 11 في 2019.

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