«صحة دبي» ترخّص 37 منشأة طبية في 5 أشهر

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم ترخيصها في إمارة دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي 37 منشأة صحية، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين المرخصين خلال الفترة نفسها 2340 مهنياً صحياً.

وقال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة: إن استمرار تلقي الهيئة لطلبات التراخيص المهنية والاستثمار في القطاع الصحي بدبي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارة كوجهة مثالية للاستثمار الصحي، ويؤكد على قدرتها التنافسية وقوة ومتانة بنيتها التحتية، والتشريعات الناظمة للقطاع الصحي، ورؤيته الطموحة وقدرته على عبور وتجاوز كافة الظروف والتحديات والخروج منها أكثر قوة وصلابة.

وأكد الاهتمام البالغ الذي أولته هيئة الصحة بدبي لمواصلة تقديم خدماتها المتميزة للمرضى والمتعاملين بشكل عام، وجهودها المستمرة لتحفيز وتشجيع المستثمرين وتحسين تجربتهم خلال الظروف الاستثنائية لجائحة «كوفيد 19» من خلال حزمة من التسهيلات الحكومية، والاستجابة القصوى لاحتياجاتهم وتطلعاتهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة.

جهود

واستعرض الدكتور الملا الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الهيئة في مجال التنظيم الصحي وآلية منح التراخيص للأفراد والمنشآت الصحية، ودور الهيئة الرقابي على المنشآت الصحية.

وبيّن الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة لتلبية احتياجات الأفراد المستثمرين وتسهيل حصولهم على التراخيص المهنية من خلال نظام «شريان» الخاص بتسجيل وترخيص المنشآت والمهن الطبية في إمارة دبي.

وذكر أن إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة يكون من خلال التقدم بطلب إلكتروني لإدارة التنظيم الصحي التي تقوم بتقييم الشهادات والتأكد من صحتها بالتعاون مع جهات مختصة في هذا المجال، وإجراء الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وفيما يتعلق بتراخيص المنشآت الصحية دعا الدكتور الملا الراغبين في الحصول على هذه التراخيص إلى التقدم الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي بهذا الخصوص، حيث تتم مراجعة الطلب والتأكد من مدى استيفائه لمتطلبات وشروط الترخيص ومدى تطابق المعلومات مع الواقع وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية بعد استيفاء كافة متطلبات وشروط الترخيص.

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