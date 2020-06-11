«الرقابة النووية» تحصل على شهادات الملكية الفكرية لخدماتها

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على شهادتي الملكية الفكرية لنظاميها، وهما منصة «NuTech» الإلكترونية لمراقبة عمليات استيراد وتصدير المواد النووية ذات الاستخدام المزدوج، ونظام تكريم وتقدير الموظفين (فرس).

ويعد حصول الهيئة على شهادتي الملكية الفكرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد بالدولة تأكيداً على التزام الهيئة بتطوير وتصميم برامج وخدمات ذكية، تدعم جهود حكومة دولة الإمارات للتحول الإلكتروني، وأيضاً دعم وتطبيق معايير جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، من أجل سعادة المتعاملين والموظفين.

وتعمل الهيئة حالياً على أتمتة عدد من خدماتها، لضمان إتمام المعاملات في وقت قياسي وفي ظل مرض «كورونا».

وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «تتبنى الهيئة استراتيجية الابتكار لتوفير خدمات ذكية، تدعم جهود الدولة في توفير الخدمات للمتعاملين وبصفتنا الجهة الرقابية على القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتطلب عملنا القيام بتصميم حلول مبتكرة لمساعدة المتعاملين، الذين يستخدمون مواد مشعة في الدولة، وأيضاً ضمان سعادتهم، من خلال كفاءة تقديم الخدمات لهم، وكان للنظامين دور حيوي في تحقيق أهدافنا نحو التميز».

وقد تم تصميم المنصة الإلكترونية من قبل خبراء تقنية المعلومات بالهيئة، وإطلاقه في عام 2018، ليكون أول نظام مراقبة إلكتروني لعمليات استيراد وتصدير المواد النووية ذات الاستخدام المزدوج، وأيضاً لتسهيل المعاملات ذات الصلة الخاضعة للرقابة في دولة الإمارات. كما تساعد المنصة على منع تحويل وإساءة استخدام المواد والتقنيات النووية، والإتجار غير المشروع بها، وبما ينسجم مع النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية.

وخلال الربع الأول من هذا العام، وافقت الهيئة على أكثر من 1425 طلباً، عبر المنصة الإلكترونية، حيث تم الموافقة على أكثر من 95% من هذه الطلبات في يوم واحد أو أقل، كما أجرت المنصة أول استبيان لرضاء المتعاملين، وحصلت على أكثر من 88% من مؤشر الرضاء نظراً لكفاءتها في إنجاز المعاملات في وقت قياس، ومن دون معاملات ورقية.

يذكر أن المنصة الإلكترونية قد تم ربطها في عام 2019 مع نظام «ظبي» للتخليص الجمركي الإلكتروني التابع للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وتهدف الهيئة إلى ربطها بالجهات الجمركية الأخرى في الدولة.

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