إعادة افتتاح حدائق المنتزه بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن إعادة افتتاح حدائق المنتزه، واستقبال زوارها من العائلات والأطفال، وذلك في إطار خطط الهيئة الرامية إلى الافتتاح التدريجي لوجهاتها السياحية في مختلف مناطق إمارة الشارقة، بعد اتخاذها جميع التدابير الوقائية، وإجراءات التعقيم الشامل، بما ينسجم مع توجهات الدولة وجهودها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وتتيح حدائق المنتزه للزوار والضيوف والمقيمين في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، فرصة لقضاء أمتع الأوقات، ومرافقة أطفالهم في مغامرات فريدة للعب في المنزلقات المائية والأحواض، إلى جانب قضاء أوقات ممتعة مع أصدقائهم خلال فصل الصيف النابض بالحياة في الإمارة، وذلك في ظل بيئة صحية، تضمن سلامتهم ورفاهيتهم في آن معاً.

وتشمل التدابير التي اتخذتها (شروق) لاستقبال زوار حدائق المنتزه، جميع الاحتياطات اللازمة لتحقيق التباعد الجسدي، وإجراءات التعقيم الشامل للوجهة الترفيهية، والعمل في مرافقها وألعابها بسعة أقل من 30 %، إضافة إلى وضع العلامات الإرشادية في خط الانتظار ضمن أماكن الألعاب، على أن تكون المسافة بين الشخص والآخر مترين على الأقل.

وتفتح حدائق المنتزه أبوابها يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً، وسيكون يوم الثلاثاء يوماً مخصصاً للسيدات، علماً بأن الحديقة المائية والترفيهية ستكون مفتوحة بشكل جزئي.

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