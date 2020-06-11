حديقة الحيوانات في العين تعتمد حلولاً أكثر استدامة

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

أكد المهندس محمد سرحان الحمودي مدير قسم البيئة واستدامة الأعمال في إدارة البيئة والصحة والسلامة بحديقة الحيوانات بالعين أن الحديقة تجتهد دائماً بتكثيف جهودها وتضافرها، للتوصل إلى حلول تمضي نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث حققت الحديقة الاستدامة في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، فهو المبنى الوحيد الحاصل على تصنيف خمس لآلئ، حسب نظام التقييم للاستدامة في أبوظبي.

وقال: «أدى تطبيق متطلبات نظام الاستدامة بتوفير الطاقة الكهربائية بنسبة 63% مقارنة بالمباني المستدامة المشابهة، كما يوفر المركز طاقة كهربائية، تفوق خمسة ملايين كيلو واط للساعة، وهو ما يوفر أكثر من مليون و500 ألف درهم، وبلغت نسبة توفير المياه إلى 87%، وتوفير الانبعاث الكربوني بقيمة تفوق 180 ألف درهم».

وأضاف: «تسعى حديقة الحيوانات في العين إلى بذل جهودها، لتحقيق رؤيتها في أن تكون رائدة عالمياً في مجال الحفاظ على الحياة البرية الصحراوية وصون الطبيعة، خلال تنفيذ استراتيجيات عدة، منها إدارة ورعاية الحيوانات المهددة بالانقراض، من خلال برامج تبني وإكثار الحيوانات بأفضل الممارسات العالمية، حيث بلغ عدد المواليد الجدد للحيوانات المهددة بالانقراض خلال العام الماضي 448 مولوداً، ودراسة ورصد الطيور البرية والفراشات المحلية وبرنامج صون قط الرمال العربي وتوعية وتثقيف المجتمع في الحفاظ على الحياه البرية، من خلال البرامج التطوعية في مجال صون الطبيعة والحياه البرية».

وأوضح أن الحديقة استقبلت العام الماضي 10 زيارات جامعية، و538 زيارة مدرسية، وأكثر من 138 ألف زائر لمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، ونحرص على دعم وتشجيع وتسويق برامج صون الحياه البرية إقليمياً وعالمياً، حيث تم نشر ورقة علمية بحثية عن قط الرمال العربي المهدد بالانقراض، وشارك فريقنا في المؤتمر السنوي لمجموعة المهتمين بالمناطق الساحلية الصحراوية، وفي تقديم عرض حول نتائج الدراسة البحثية لإكثار غزال الداما، الذي تتبناه وتنفذه حديقة الحيوانات بالعين.

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