17863‬ إجراء للتوعية بقوانين البناء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

تواصل بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الوثبة، تنفيذ حملات البناء الآمن، التي تستهدف ملاك المساكن وشركات المقاولات والاستشاريين في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية الوثبة، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر العام، وتوعية الملاك وشركات المقاولات بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة البناء المتبعة في إمارة أبوظبي.

وقامت البلدية، من خلال الطاقم التفتيشي لديها، بنحو ‭17863‬ إجراءً توعوياً بقوانين البناء منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، حيث تم تنفيذ 15616 إجراءً توعوياً في الربع الأول من العام الجاري، و2247 إجراءً توعوياً، والاستمرار من خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، كما ستستمر الحملات على كافة مناطق اختصاص مركز بلدية الوثبة طوال العام.

وحث القائمون على الحملات، ملاك المساكن وشركات المقاولات والاستشاريين، على استمرارية الحفاظ على أماكن البناء آمنة لكافة العاملين بها، حفاظاً على سلامتهم، والتقيد بقوانين تنظيم أعمال البناء في المشاريع القائمة، وكذلك بضرورة اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في أماكن البناء، لتبقى بيئة العمل آمنة.

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