نقلة نوعية في استراتيجية «رعاية الموهوبين»

المصدر: (دبي - البيان)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماعاً لمجلس الإدارة عن بعد، حضره ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كما حضر الاجتماع، أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين: الدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر، أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، وديالا إبراهيم النعيمي، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت المستشارة العلمية للجمعية.

وأوضح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن هناك خططاً مستقبلية للجمعية، على ضوء ما حققته من نتائج كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ستعمل على إحداث نقلة نوعية في خطتها الاستراتيجية، وأسلوب عملها، وتتماشى مع السياسة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات، ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وخلق بيئة جاذبة لدعم الموهوبين، وتركز على اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الوطن.

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