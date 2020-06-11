محاكم رأس الخيمة تدرّب الطلبة «عن بعد»

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

دشنت دائرة محاكم رأس الخيمة، نظام التدريب عن بعد لطلبة الجامعات، عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر «الفيديو كونفرانس»، والذي يتمثل بإتاحة فرص التدريب لطلبة الجامعات افتراضياً، في كافة التخصصات الوظيفية بالدائرة، دون الحاجة لحضور الطلبة إلى مقر المحاكم.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة: «يأتي تدشين نظام تدريب الطلبة عن بعد، في إطار حرص الدائرة على دعم طلبة الجامعات، وفتح مجال التدريب أمامهم، في ظل الظروف الحالية، للحصول على الخبرات العملية، ووضع جميع الإمكانات لإنهاء ساعات التدريب الميداني المقررة عليهم من الجامعة، دون توقف هذه الخدمة، التي تقدمها المحاكم للطلبة، بالإضافة إلى تحقيق التباعد الاجتماعي، حفاظاً على سلامة الموظفين والطلبة، ما يسهم في تحقيق أكبر فائدة لهم للتدريب بالدائرة، وإكسابهم الخبرات والمهارات العملية اللازمة».

وأشار إلى أن برنامج تدريب طلبة الجامعات، يستمر لـ 3 أسابيع متتالية، بمشاركة 41 طالباً وطالبة من تخصص القانون في مختلف الجامعات في الدولة، وبيّن أنه يتم في ختام البرنامج التدريبي، عقد جلسات للمحكمة الصورية، تدار من قبل الطلبة، وبإشراف عدد من القضاة المختصين، لتجسيد المحاكمات الواقعية، وذلك للاستفادة من التدريب الميداني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز