متحدثة الصحة: علاج «هيدروكسي كلوروكين» بالجرعات المستخدمة حالياً في الإمارات آمن

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية الدورية في إجاباتها على بعض الاستفسارات وما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مرض كوفيد - 19 والدراسات والأبحاث ذات العلاقة، إن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين بالجرعات المستخدمة حالياً آمن ولا يوجد له أي أعراض جانبية حيث أكدت للجمهور عدم التسرع في تداول المعلومات قبل التأكد من صحتها، خاصةً في ظل الظروف الحالية التي تتضارب فيها المعلومات حول موضوع المرض، وأي أخبار مغلوطة قد تخلق نوعاً من الخوف أو القلق المبالغ فيه .

كما أوضحت الدكتورة فريدة حول ما أثير خلال الآونة الأخيرة حول عقار هيدروكسي كلوروكين، ومدى فعاليته في علاج الحالات بمرض كوفيد - 19، أن المجتمع العلمي والكوادر الطبية مستمرة في إجراء الدراسات السريرية على الأدوية الأكثر فعالية لعلاج مرض كوفيد - 19، خاصةً أن فيروس كورونا المستجد فيروس حديث والاختبارات والدراسات بخصوصه محدودة، وفيما يخص عقار هيدروكسي كلوروكين، كان هناك تضارب في الدراسات والاختبارات الخاصة به، وتم سحب العديد منها لأنها تفتقر للدقة، الأمر الذي حتم علينا مراجعة البروتوكول الوطني للعلاج في الدولة واقتصار استخدام العقار على الحالات البسيطة والمتوسطة، وعدم استخدامه لعلاج الحالات الحرجة، وذلك بناءً على الممارسات في العديد من الدول حول العالم.

وقالت الحوسني : نرى أن العقار بالجرعات المستخدمة حاليا على المرضى في الدولة آمن، ولا يوجد له أي أعراض جانبية، حيث نقوم بدراسة وتحليل كافة البيانات الموجودة عن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين على مستوى الدولة، وسنقوم بموافاتكم بنتائج هذه الدراسات في القريب العاجل.

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