وزارة الصحة الإماراتية تؤكد عدم فاعلية الفحص السريع لمرض كوفيد - 19

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية الدورية في إجاباتها على بعض الاستفسارات وما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مرض كوفيد - 19 والدراسات والأبحاث ذات العلاقة، حيث أكدت للجمهور عدم التسرع في تداول المعلومات قبل التأكد من صحتها، خاصةً في ظل الظروف الحالية التي تتضارب فيها المعلومات حول موضوع المرض، وأي أخبار مغلوطة قد تخلق نوعاً من الخوف أو القلق المبالغ فيه.

وأكدت الدكتورة فريدة أن ما يتم تداوله حول الفحص السريع لمرض كوفيد - 19 من خلال الدم، غير مؤكد وأن هذا الفحص لم يتم اعتماده حتى الآن كفحص تشخيصي للمرض في الدولة والدول الأخرى حول العالم، ويفتقر هذا الفحص للدقة، ويخضع حاليًا للاختبارات والدراسات اللازمة.

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