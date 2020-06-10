تفاصيل الإحاطة الإعلامية (38) لحكومة الإمارات حول كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تعقد حكومة الإمارات اليوم الأربعاء الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، وتماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 47000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وأعلنت آمنة الضحاك الشامسي المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات عن إجراء أكثر من 47 ألف فحص جديد، والكشف عن عن 603 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 40,507 حالة.

كما أعلنت ارتفاع حالات الشفاء في الإمارات من مرض كوفيد19 إلى 24,017، وذلك بعد تسجيل 1,277 حالة شفاء جديدة ووفاة شخص واحد من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الإمارات إلى 284 شخصا.

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