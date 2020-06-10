شرطة الشارقة تخصص مركز شرطة متنقل لمنطقة الرق

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة عبر اتصال هاتفي اليوم مع برنامج الخط المباشر بإذاعة الشارقة، عن تخصيص مركز شرطة متنقل يعمل على مدار (24) ساعة ومجهز بأحدث التقنيات المتطورة للعمل بمنطقة (الرق) بمدينة الشارقة، وتقديم خدماته لأهالي المنطقة، من تلقي البلاغات بمختلف أنواعها والرد على الاستفسارات المختلفة لأفراد الجمهور من قاطني المنطقة، ومراقبة المنطقة عبر كاميرات مرتبطة بغرفة العمليات والسيطرة، إضافة إلى تسيير دوريات لتعزيز الجوانب الأمنية والمرورية على مدار اليوم وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة، وهي رفع مستوى الشعور بالأمن والأمان لدى سكان المنطقة.

وأكد اللواء الشامسي حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على تعزير الأمن والاستقرار ، ومواكبة التوسع العمراني والديموغرافي من خلال الوصول بخدماتها إلى كافة مناطق إمارة الشارقة.

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